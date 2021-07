Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auf Campus randaliert

Gera (ots)

Unbekannte randalierten auf dem im Bau befindlichen Campus in der Burgstraße, so dass die Polizei nunmehr zum Geschehen ermittelt. In der Zeit vom 09.07.2021 zum 12.07.2021 begaben sich die Unbekannten auf das Gelände und traten in der Folge einen Bauwasseranschluss ab. Die Geraer Polizei (0365 / 829-0) sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell