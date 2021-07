Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dieb stiehl Holz und Hydranten - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Im Rahmen der Ermittlungen zu einer Diebstahlstat in Gera sucht die Geraer Polizei nach Zeugen. Demnach stahlen unbekannte Täter in der Zeit vom 09.07.2021 - 12.07.2021 in der Jacob-A.-Morand-Straße sowohl das Stammholz einer gefällten Pappel, als auch einen frei zugänglichen Hydranten. Zeugen, die Hinweise zur Tat, dem Täter bzw. dem Verbleib des Diebesgutes geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

