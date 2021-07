Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebe auf dem Sportplatz

Gera (ots)

Rüdersdorf: Unbekannte Täter trieben ihr Unwesen auf dem Sportplatz in Rüdersdorf, so dass nunmehr die Polizei ermittelt. In der Zeit vom 07.07.2021 zum 12.07.2021 hielten sich die Diebe am Tatort auf. In der Folge stahlen sie aus einem dort abgestellten Traktor ca. 20 Liter Diesel und aus einem abgestellten Radlader ca. 10 Liter. Des Weiteren demontierten sie vom Traktor ein schweres Zugmaul, ließen dieses letzten Endes jedoch in unmittelbarer Nähe am Tatort zurück. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die im genannten Tatzeitraum ausfällige Personenbewegungen auf dem Sportplatz wahrgenommen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell