Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sitzbank beschädigt - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Sie Sachbeschädigung an einer Sitzbank am Hainbergsee meldete am Sonntag (11.07.2021) eine Passantin der Altenburger Polizei. Offenbar in der Nacht vom Samstag (10.07.2021) zu Sonntag (11.07.2021) beschädigten Unbekannte die Bank und hinterließen diversen Müll. Die Altenburger Polizei ermittelt nun zum Geschehen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell