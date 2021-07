Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zur Körperverletzung

Altenburg (ots)

Aus ungeklärten Gründen griff ein bislang Unbekannter beim Vorbeigehen einen 34-jährigen Mann an, welcher sich am Samstagabend (10.07.2021, gegen 21:15 Uhr) vor einem Mehrfamilienhaus in der Albert-Levy-Straße befand. Der Angreifer entfernte sich im Anschluss. Der 34-Jährige wurde durch die Tat verletzt, eine sofortige medizinische Versorgung war jedoch nicht notwendig. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und nimmt Zeugenhinweise zum unbekannten Angreifer, welcher russisch sprechend war, unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell