Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrszeichen beschmiert

Greiz (ots)

Unbekannte Täter trieben ihr Unwesen am Samstag (10.07.2021), in der Zeit von 13.00 Uhr bis 15:00 Uhr auf dem Puschkinplatz / Baderei. Mit roter Farbe schmierten sie ein Hakenkreuz auf ein dortiges Verkehrszeichen und verursachten so Sachschaden. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen zum Geschehen sucht die Greizer Polei nach Zeugen und nimmt Hinwiese unter der Tel. 03661 / 6210 entgegen. (RK)

