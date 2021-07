Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auf frischer Tat erwischt

Greiz (ots)

Dass ein unbekannter Mann im Fahrzeug seiner Frau saß und ein zweiter offensichtlich davor "Schmiere" stand, bemerkte ein 33-Jähriger am Sonntag (11.07.2021), gegen 17:00 Uhr. Als er die beiden Einbrecher ansprach, flüchteten sie aus dem in der Friedhofstraße abtgestellten Opel und rannten davon. Kurzerhand eilte der 33-Jährige den Tätern nach und informierte die Polizei. Die beiden Täter konnten schließlich im Zuge des Einsatzes gestellt und vorläufig festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass sie sich Zugang zum Pkw verschafften, offenbar mit dem Ziel, potentielles Diebesgut zu finden. Gestohlen haben sie letzten Ende nichts. Gegen die beiden 18 und 21 Jahre alten Männer wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde sie aus dem Gewahrsam entlassen. Die Ermittlungen dauern weiter an. (RK)

