Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti-Schmierereien - Zeugen gesucht

Greiz (ots)

Mit brauner Sprühfarbe beschmierten unbekannte Täter die Fassade mehrerer Mehrfamilienhäuser in der Juri-Gagarin-Straße / Gerhart-Hauptmann-Straße mit rechtsgerichteten Sprüchen, so dass die Greizer Polizei am Sonntag (11.07.2021) die Ermittlungen hierzu aufnahm. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden 8 Graffiti-Schmierereien dieser Art verzeichnet. Im Zuge der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf die Verursacher geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (RK)

