Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall auf der B92

Greiz (ots)

B92/Wittchendorf: Rettungswagen, Feuerwehr und Polizei rückten heute Morgen (12.07.2021), gegen 06:40 Uhr aufgrund eines Verkehrsunfalles zur B92 aus. Auf Höhe der Ortslage Wittchendorf geriet die Fahrerin 59) eines Pkw Mercedes beim Befahren der Straße in Richtung Greiz auf die Gegenfahrbahn. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw Opel (Fahrer 63). Beide Fahrzeuge kamen daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei der Opel zusätzlich mit einem Zaun kollidierte. Die zwei Fahrzeugführer wurden aufgrund des Unfalls verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden - zudem mussten sie abgeschleppt werden. Aufgrund des Unfallgeschehens wurde die Bundesstraße in diesem Bereich gesperrt und der Verkehr abgeleitet. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell