Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gegen Fahrzeug getreten und Außenspiegel beschädigt

Gera (ots)

Ein in der Berliner Straße abgestellter Pkw Renault geriet in den Fokus unbekannter Täter, als diese am Samstag (10.07.2021), gegen 00:15 Uhr durch die Straße liefen. Dabei traten der oder die Täter gewaltsam gegen den rechten Außenspiegel des Fahrzeuges, so dass dieser beschädigt wurde. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu den Tätern unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

