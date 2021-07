Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Tätliche Auseinandersetzung bei Feierlichkeit

Gera (ots)

Ronneburg: Bei einer Feier in einer Gastlichkeit in der Bahnhofstraße gerieten Samstagnacht (10.07.2021), gegen 03:00 Uhr zwei Männer aneinander, so dass in der Folge Rettungsdienst und Polizei angefordert wurden. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zur Auseinandersetzung zwischen den Herren, wobei der 37-jährige Geschädigte vom bislang unbekannten Angreifer verletzt wurde. Die Geraer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und bittet Zeugen, die Hinweise dazu geben können, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

