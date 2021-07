Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Anhänger gestohlen und dann doch zurückgelassen

Gera (ots)

Den Diebstahl seines Pkw-Anhängers meldete am Sonntag (11.07.2021) der 60-jährige Eigentümer der Geraer Polizei. Demnach begaben sich unbekannte Täter in der Zeit vom 10.07.2021 zum 11.07.2021 auf das Grundstück des 60-Jährigen Am Stockberg und stahlen den unter einem Carport abgestellten Anhänger. Als die Beamten zum Tatort fuhren, konnte der Anhänger in ca. 1 km Entfernung aufgefunden werden. Offensichtlich ließen der oder die Täter ihr Beutegut zurück.

Die Geraer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und sucht nach Zeugen. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personenbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell