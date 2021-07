Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auseinandersetzung führt zur Anzeige

Gera (ots)

Münchenbernsdorf: Die Ermittlungen zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 33-Jährigen nahm am Sonntag (11.07.2021) die Geraer Polizei auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zwischen dem Geschädigten und seinem Angreifer (23) auf dem Markt zum Streit, in dessen Verlauf der 33-Jährige zu Boden gestoßen und verletzt wurde. Ein Rettungswagen kam zur medizinischen Versorgung hinzu. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern an. (RK)

