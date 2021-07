Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Körperverletzung

Gera (ots)

Ein Streit unter vier Männern (33, 40 ,45 ,46) in der Straße In der Laune führte Freitagabend (09.07.2021), gegen 22:45 Uhr zu einem Polizeieinsatz. Der zunächst verbale Streit der Beteiligten endet letzten Endes in einer gegenseitig begangenen Körperverletzung, wobei alle vier Herren verletzt wurden. Im Anschluss der Auseinandersetzung entfernten sich zwei Beteiligte, konnten im Nachgang jedoch ausfindig gemacht werden. Die Geraer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen. Ein Rettungswagen wurde angefordert. (KR)

