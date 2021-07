Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Großeinsatz wegen Wohnungsbrand

Altenburg (ots)

Am Sonntagmorgen gegen halb fünf wurde ein Wohnungsbrand in der Barlachstraße gemeldet. Daraufhin eilte ein Großaufgebot an Rettungskräften in den nördlichen Stadtteil. Vor Ort wurde eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der 5. Etage eines Mehrfamilienhauses festgestellt. Die Feuerwehr evakuierte daraufhin vorsorglich alle 15 Bewohner des betroffenen Aufgangs. Schließlich konnte herausgefunden werden, dass die Ursache für das Feuer ein Elektrobrand in einer Steckdose gewesen ist. Der 55-Jährige Mieter der betroffenen Wohnung musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten und Belüftung des Hauses, konnten die anderen Mieter in ihre Wohnungen zurückkehren.

