Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkoholisierter Mann randaliert vor einer Gaststätte

Meuselwitz (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurden Polizeibeamte zu einer Gaststätte gerufen, da ein stark alkoholisierter Besucher dem Hausverbot nicht nachkam und schließlich randalierte sowie andere Gäste angriff. Da auch das Erscheinen der Polizei den Mann nicht zur Vernunft bringen konnte, mussten diesem Handfesseln angelegt werden und schließlich eine Unterbringung in den Gewahrsamsräumen der Polizei erfolgen. Ein gemessener Atemalkoholwert ergab bei dem 51-jährigen Meuselwitzer einen Wert von über 2 Promille. Nachdem er seinen Rausch ausgeschlafen hatte, durfte er am Sonntag wieder nach Hause. Den Mann erwartet neben einer Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch und Körperverletzung nun euch eine Rechnung der Polizei für den Einsatz und die Übernachtungskosten im polizeilichen Einzelzimmer.

