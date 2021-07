Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Jugendlicher mit jeder Menge Rauschgift erwischt

Schmölln

Am Freitagmittag kontrollierten Polizeibeamte am Bahnhofsplatz einen Jugendlichen, da dieser eine Zigarette rauchte und augenscheinlich noch nicht volljährig war, um dieses tun zu dürfen. Da die Beamten während der Kontrolle Marihuana-Geruch feststellten, wurde der 16-Jährige durchsucht. Dabei wurden mehrere Tütchen mit Marihuana in seiner Hosentasche festgestellt. Da nun der Verdacht bestand, dass der junge Mann dieses möglicherweise an andere weiterverkaufen will, wurde die Staatsanwaltschaft kontaktiert. Ein Ermittlungsrichter ordnete schließlich eine Wohnungsdurchsuchung an. Dabei wurden weitere abgepackte und portionierte Betäubungsmittel festgestellt. Der junge Mann musste sich daraufhin einer erkennungsdienstlichen Behandlung (Fotos und Fingerabdrücke) bei der Polizei unterziehen und sieht sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln ausgesetzt.

