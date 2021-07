Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Langenwetzendorf gesucht

Langenwetzendorf (ots)

Am Donnerstag gegen 16:00 Uhr beschädigte ein bis dato unbekanntes Fahrzeug auf dem Penny-Parkplatz in der Greizer Straße in Langenwetzendorf einen dort abgestellten VW-Bus. Am Bus entstand Sachschaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der PI Greiz zu melden.

