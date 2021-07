Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unbekannter randaliert in Obergrochlitz

Greiz (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 00:45 Uhr beschädigte eine unbekannte männliche Person in der Straße Auf der Windhöhe in Greiz mehrere Gegenstände auf einem dortigen Grundstück. Er verursachte Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Identität des Mannes geben können, werden gebeten sich bei der PI Greiz zu melden.

