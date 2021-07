Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeug beschmiert - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Einen in der Otto-Dix-Straße in Altenburg abgestellten Pkw VW beschmierten unbekannte Täter in der Zeit vom Mittwoch (07.07.2021) zum Donnerstag (08.07.2021). Dabei schmierten sie mit schwarzem Stift rechtsgerichtet Parolen bzw. Symbole auf die Heckscheibe und verursachten so Sachschaden. Die Altenburger ermittelt zum Tatgeschehen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

