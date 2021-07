Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unbekannter stahl Lebensmittel und Getränke

Altenburg (ots)

Ein bislang unbekannter Dieb hielt sich in der Zeit vom 07.07.2021 zum 08.07.2021 im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Brunnenstraße auf. Nachdem er dort gewaltsam in die Kellerbox eines Anwohners eindrang, stahl er daraus verschiedene Lebensmittel, alkoholische Getränke und Waschmittel. Anschließend verließ er unerkannt den Tatort. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Geschehen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell