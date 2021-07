Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen in Lucka - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Lucka: Unbekannte Täter trieben in der Nacht vom 05.07.2021 zum 06.07.2021 ihr Unwesen in Lucka, so dass die Altenburger Polizei zum Einsatz kam. Dabei brachen der oder die Täter im Tatzeitraum eine Garage am Schulplatz auf und verursachten in dem Zusammenhang Sachschaden. Zudem wurde in der Gartenstraße eine Straßenlaterne mit einem Stein beschossen, so dass die Beleuchtung zerstört wurde. Letzten Endes manipulierten Unbekannte an einem Schaltschrank in der Friedrich-Ebert-Straße, so dass die Straßenbeleuchtung in der Innenstadt ausgeschaltet wurde.

Ob die Taten von einer oder mehreren Personen verübt wurden, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Die Altenburger Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der Altenburger Polizei zu melden. (RK )

