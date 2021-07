Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz Am Elsterdamm

Gera (ots)

Beim Befahren des Elsterdammes in stadteinwärtige Richtung verlor eine 17-jährige Yamaha-Fahrerin die Kontrolle über ihr Zweirad und kam zu Fall. Dabei verletzte sie sich und wurde in der Folge medizinisch versorgt. An ihrer Yamaha entstand zudem Sachschaden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (KR)

