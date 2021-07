Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Randalierer in der Neuen Straße

Gera (ots)

4 abgerissene Verkehrsschilder und 1 beschädigte Straßenlaterne gehen auf das Konto bislang unbekannter Randalierer. Diese hielten sich offenbar in der Zeit von gestern (07.07.2021) zu heute (08.07.2021) im Bereich der Neuen Straße in Gera, speziell auf dem Fuß- und Radweges zwischen einer Gaststätte und einer Sporthalle auf. Auf ihrem Streifzug rissen sie schließlich die Verkehrsschilder aus ihrer Halterung, schmissen diese in den Mühlgraben und beschädigten abschließend noch die Straßenlaterne. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) ermittelt zum Tatgeschehen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. (RK)

