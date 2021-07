Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Laubenbrand - KPI ermittelt

Altenburg (ots)

Lucka: Aufgrund eines gemeldeten Laubenbrandes kamen heute Nacht (08.07.2021), gegen 00:30 Uhr Feuerwehr und Polizei in der Ramsdorfer Straße zum Einsatz. Aus noch ungeklärter Ursache stand bei Eintreffen der Rettungskräfte das leerstehende Gartenhaus in Vollbrand. Das Feuer griff zusätzlich auf zwei in der Nähe befindliche Bäume über, die, trotz unverzüglich eingeleiteter Löschmaßnahmen, in Mitleidenschaft gezogen wurden. Glücklicherweise verzeichneten die Einsatzkräfte keine verletzten Personen.

Warum es zum Brandausbruch kam, ist derzeit unbekannt. Die Kriminalpolizeistation Altenburg hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (RK)

