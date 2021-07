Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Softair-Waffen sichergestellt

Greiz (ots)

Am 06.07.2021, gegen 20:20 Uhr, wurde die Polizei informiert, dass sich in einem leerstehenden Gebäude Am Zaschberg mehrere Personen aufhalten sollen. Vor Ort konnten 5 Jungerwachsene, im Alter von 19 bis 24 Jahren angetroffen werden, die in dem Haus mit Softair-Waffen schossen. Keiner von ihnen hatte eine Erlaubnis zum Schießen. Die Waffen wurden sichergestellt und Ermittlungsverfahren eingeleitet. (OK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell