Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallverursacher flüchtete

Greiz (ots)

Hohenleuben: Am Dienstag, dem 06.07.2021, zwischen 15:30 und 16:50 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen Pkw Skoda. Dieser war auf dem Parkplatz einer gastronomischen Einrichtung in der Dr. - Julius - Schmidt - Str. abgestellt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher. Hinweise zu ihm nimmt die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, entgegen. (OK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell