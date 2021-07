Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei Verletzte Personen bei Verkehrsunfall

Greiz (ots)

Langenwetzendorf: Am gestrigen Dienstag, den 06.07.2021, gegen 15:05 Uhr fuhr eine 21-jährige Audi Fahrerin die Kreisstraße von Wildetaube nach Lunzig. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Durch den Unfall wurden sie und ein mitfahrendes 4-jähriges Kind verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden. (OK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell