Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Seelingstädt: Gestern (06.07.2021), gegen 13:55 Uhr, befuhr die 46-jährige Fahrerin eines Pkw Toyota die Lindenstraße, um nach links in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Dabei kollidierte sie mit einem Elektrokleinkraftrad, dessen Fahrer sie gerade überholte. Der 79-jährige Kradfahrer wurde durch den Unfall verletzt, an den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. (OK)

