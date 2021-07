Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandeinsatz in Weststraße

Altenburg (ots)

Rositz: Aufgrund gemeldeten Brandgeruches aus einer Wohnung kamen gestern Vormittag (06.07.2021), gegen 11:00 Uhr Feuerwehr und Polizei in der Weststraße in Rositz zum Einsatz. Schnell konnte die betreffende Wohnung ausfindig gemacht werden. Da niemand auf Klingeln und Klopfen hörte, wurde die Wohnungstür seitens der Feuerwehr geöffnet. Es stellte sich heraus, dass der der 60-jährige Wohnungsinhaber, der während des Einsatzes hinzukam, Essen auf dem eingeschalteten Herd stehen ließ. Die stark verrauchte Wohnung wurde ausgiebig gelüftet, so dass sie weiterhin bewohnbar ist. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Auch am Haus selbst entstand kein Schaden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell