Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Altenburg (ots)

L1361/Bünauroda: Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zu einer Unfallflucht aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Demnach befuhr der Unfallverursacher in der Zeit von 01.07.2021 (ca. 14.00 Uhr) bis 05.07.2021 (ca. 09:20 Uhr) offenbar in Bünauroda die Breitenhainer Straße / L1361. In der Folge geriet er auf Höhe der Falkenhainer Straße die dortige Mittelinsel/Verkehrsinsel und kollidierte mit einem Verkehrszeichenträger. Dieser wurde daraufhin aus der Halterung gerissen und stark beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher pflichtwidrig. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen bzw. dem Unfallverursacher geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell