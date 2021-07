Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auffahrunfall auf B7

Altenburg (ots)

B7/Selka: Gestern Nachmittag (06.07.2021), gegen 16:25 Uhr kam es auf der B7, am Abzweig Selka, zum Auffahrunfall zwischen einem Pkw VW und einem Pkw Seat (Fahrerin 22). Die 22-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zudem mussten die Fahrzeuge abgeschleppt werden. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (KR)

