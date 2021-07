Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gartengarnitur gestohlen

Gera (ots)

Eine ausgestellte und zum Verkauf angebotene Sitzgruppe stahlen unbekannte Täter in der Zeit von Montag (05.07.2021) zum Dienstag (06.07.2021) vom Freigelände eines Geschäftes in der Braustraße in Gera. Nach derzeitigen Stand verschafften sich die Diebe gewaltsam Zutritt zum umzäunten Außenbereich. Von dort schnappten sie sich die Gartengarnitur und entfernten sich unerkannt. Die Geraer Polizei sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen die zur Tatzeit auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen am Tatort wahrgenommen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

