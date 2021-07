Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall in Ziegelstraße

Altenburg (ots)

Gößnitz: Gestern Vormittag (05.07.2021), gegen 09:00 Uhr rückten Polizeibeamte in die Ziegelstraße / Zwickauer Straße aus, da von dort ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen gemeldet wurde. Vor Ort wurde bekannt, dass die Fahrerin (44) eines Pkw VW die Zwickauer Straße befuhr, als vor ihr ein Fahrzeug bremste. Da laut Auskunft der VW-Fahrerin ein bremsen ihrerseits nicht möglich war, bog sie fortfolgend in die Ziegelstraße ein. Dort touchierte sie drei abgestellte Fahrzeuge (Opel, Ford, Mitsubishi) und beschädigte einen aufgestellten Zaun. Glücklicherweise blieb die VW-Fahrerin nach aktuellem Stand unverletzt. An allen Fahrzeugen entstand allerdings Sachschaden. Die Altenburger Polizei hat den Unfall aufgenommen. (RK )

