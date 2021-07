Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dreister Dieb betritt Gartenlaube

Altenburg (ots)

Ponitz: Offensichtlich unbemerkt gelangte ein bislang unbekannter Täter gestern Nachmittag (05.07.2021), in der Zeit von 13:15 Uhr bis 13:45 Uhr in den Garten einer 63-Jährigen in einer Gartenanlage Am Pfarrberg in Ponitz. Während diese im Garten arbeitete, betrat der Dieb die offenstehende Laube und stahl aus dieser das Handy und die Geldbörse der Geschädigten. Anschließend gelang dem Dieb unerkannt die Flucht. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zur Diebstahlstat aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sind Ihnen im Tatzeitraum fremde Personen in der Gartenanlage aufgefallen? Können Sie Hinwiese zu dem Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der Altenburger Polizei zu melden. (RK)

