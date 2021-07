Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Garageneinbruch - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Den Einbruch in seine Garage in der August-Bebel-Straße meldete am gestrigen Tag (05.07.2021) der Garagennutzer der Altenburger Polizei. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass sich der oder die Täter in der Zeit von 03.07.2021 - 05.07.2021 gewaltsam Zutritt zur Garage verschafften und aus dieser sowohl zwei Fahrräder, als auch Werkzeug, ein Radio und eine Gasflasche stahlen. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK)

