Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Seniorin bestohlen

Gera (ots)

Den Diebstahl ihrer Geldbörse aus dem mitgeführten Rucksack meldete am gestrigen Tag (05.07.2021) die 85-jährige Geschädigte der Geraer Polizei. Die Seniorin befand sich am Montag (05.07.2021), gegen 12:30 Uhr im Park der Jugend (Heinrichstraße), als der oder die Diebe ihr das Portmonee aus dem auf dem Rücken getragenem Rucksack stahlen. Nach Auskunft der Frau wurde sie von zwei jugendlichen Mädchen zu Fuß verfolgt und in ein Gespräch verwickelt. Inwiefern diese mit der Tathandlung in Verbindung stehen ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Die Geraer Polizei sucht indes nach Zeugen, die Hinweise zur Tat bzw. den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell