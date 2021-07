Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diesel aus Bagger gestohlen

Gera (ots)

An einem An der Beerweinschänke abgestellten Bagger (ggü. eines Einkaufsmarktes) machten sich unbekannte Täter zu schaffen. In der Zeit vom 02.07.2021 zum 05.07.2021 zapften die Diebe ca. 180 Liter Dieseltreibstoff ab und entkamen unerkannt. Die Polizei in Gera ermittelt zum Tatgeschehen und nimmt Zeugenhinweise hierzu unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

