Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dieb sorgt für Winter vor ?

Gera (ots)

Im Keller gelagerte Winterbekleidung geriet ins Visier eines bislang unbekannten Diebes, so dass die Geraer Polizei die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen hat. In der Zeit vom 28.06.2021 bis 05.07.2021 drang der Unbekannte gewaltsam in die Kellerbox des Mehrfamilienhauses in der Rudelsburgstraße ein und stahl daraus die dort gelagerten Kleidungsstücke. Anschließend entfernte er sich unerkannt. Ob der Dieb die Sachen nunmehr veräußert oder bereits für den kommenden Winter vorgesorgt hat, weiß nur er allein. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. (KR)

