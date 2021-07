Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mazda aufgebockt

Altenburg (ots)

Schmölln: Auf Ziegelsteinen aufgebockt bemerkten Polizeibeamte am vergangenen Wochenende einen Pkw Mazda, welcher auf dem Gelände eines Autohauses in der Altenburger Straße abgestellt war. Die nachfolgenden Ermittlungen ergaben schließlich, dass sich unbekannte Täter an dem Pkw zu schaffen machten und alle vier Reifen stahlen. Die Tatzeit lässt sich dabei auf den Zeitraum vom 03.07.2021 (gegen 12:10 Uhr) zum 04.07.2021 (gegen 09:00 Uhr) eingrenzen. Die Kriminalpolizeistation Gera ermittelt zum Geschehen und sucht nach Zeugen. Haben Sie zur genannten Tatzeit auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (RK)

