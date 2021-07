Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Ferienhaus - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Meucha: Die Ermittlungen zum Einbruch in ein Ferienhaus hat die Altenburger Kriminalpolizeistation übernommen. Demnach verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit vom 01.02.2021 zum 03.07.2021 gewaltsam Zutritt zu dem Haus und stahlen aus diesem ein Wandbild. Die Kripo Altenburg sucht im Rahmen der Ermittlungen nach zeugen, die Hinweise zur Tat bzw. den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die Polizei zu wenden. (RK)

