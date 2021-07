Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Steinewerfer gestellt

Altenburg (ots)

Lehndorf: Eine Anzeige wegen des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr leiteten Altenburger Polizeibeamte heute Morgen (05.07.2021) gegen einen 47-jährigen Mann ein. Gegen 03:30 Uhr hielt sich der Herr in Lehndorf auf, speziell an der Bundestraße 93. Plötzlich griff sich der Mann einen Stein und schmiss diesen in Richtung eines ankommenden Pkw Mercedes. Der Stein traf in der Folge die Frontscheibe des Autos und beschädigte diese. Glücklicherweise blieb der 54-jährige Fahrzeugführer unverletzt und konnte die Polizei informieren. Die eingetroffenen Beamten stellten den Steinewerfer, der einen offensichtlich verwirrten Eindruck machte. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte den 47-jährigen Täter schließlich in die Obhut medizinischer Fachkräfte. Die Ermittlungen gegen ihn dauern seitens der Polizei weiter an. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell