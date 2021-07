Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrer eines Kleinkraftrades verletzt

Greiz (ots)

Greiz: Gestern (04.07.2021), gegen 16:20 Uhr, befuhr die 15-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades Simson die Schulstraße in Reinsdorf. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie mit einer Fußraste an den Bordstein und stürzte. Dabei verletzte sie sich, am Fahrzeug entstand Sachschaden.

