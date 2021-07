Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung zum Tatgeschehen in Zadelsdorf

Greiz (ots)

Greiz: Die Ermittlungen der Kripo Gera zum Körperverletzungsgeschehen während einer Beach-Party in Zadelsdorf dauern weiter an. Im Rahmen der eingerichteten Arbeitsgruppe wird mit Hochdruck an der Aufklärung des Geschehens gearbeitet.

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen werden weiterhin Zeugen gesucht, die mögliche Hinweise zum Tatgeschehen bzw. den Beteiligten beobachtet oder gar gefilmt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (KR)

"Pressemeldung vom 03.07.2021

Tätliche Auseinandersetzung mit Körperverletzungen Greiz Am 03.07.2021, gegen 03:25 Uhr wurde die Polizei über eine größere Schlägerei bei einer Beach-Party in Zadelsdorf (Landkreis Greiz) informiert. Zum Einsatz kamen Polizeikräfte aus dem Bereich der LPI Gera, benachbarter Dienststellen und der Bereitschaftspolizei. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten zahlreiche Personen festgestellt werden, deren genaue Beteiligung am Geschehen noch unklar ist. Drei Verletzte wurden in umliegende Krankenhäuser aufgenommen. Zum genauen Tatgeschehen und den möglichen Motiven liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die notwendigen Ermittlungen werden durch eine sofort eingerichtete Arbeitsgruppe der KPI Gera geführt. Zeugen sind gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Gera unter 0365/82341465 zu melden."

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell