Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vor Ort niemanden angetroffen - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Nachdem die Geraer Polizei am Samstag (03.07.2021), gegen 05:35 Uhr die Mitteilung erhielt, dass in der Reichsstraße, auf Höhe eines dortigen Café ein Mann von drei Unbekannten körperlich angegriffen wurde, rückten mehrere Polizeistreifen zum Einsatzort aus. Die Beamten trafen dort weder den vermeintlich Geschädigten, als auch die Täter an. Die Geraer Polizei ermittelt zum Fall und sucht nach Zeugen bzw. dem Geschädigten. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

