Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Reifen zerstochen

Gera (ots)

Ein in der Hainstraße geparkter Pkw Mini geriet in der Zeit von Freitag (02.07.2021) zu Samstag (03.07.2021) ins Visier unbekannter Täter. Wie bekannt wurde, zerstörten der oder die Täter beide Reifen auf der Beifahrerseite mit einem umbenannten Gegenstand, so dass Luft entweichen konnte. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) ermittelt zum Geschehen und sucht nach Zeugen, die Hinweise dazu geben können. (RK)

