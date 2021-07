Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zum Diebstahl auf einer Baustelle gesucht

Lehma (ots)

Am Freitag (02.07.2021) begaben sich bislang unbekannte Diebe in der Zeit von 11:00 Uhr bis 12:30 Uhr auf eine Baustelle in der Teichstraße. Die Diebe entwendeten dort mehrere technische Gegenstände sowie einen Kompressor. In diesem Zusammenhang sucht die Altenburger Polizei nach Zeugen die Hinweise zum Täter oder Tatgeschehen geben können. Diese nimmt die PI Altenburger Land unter der Tel. 03447 - 4710 oder auf der hiesigen Dienststelle entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell