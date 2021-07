Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unter Drogeneinfluss unterwegs

Selka (ots)

Am Freitagabend (02.07.2021) kontrollierten Beamte der PI Altenburger Land in der Obere Heerstraße gegen 21:30 Uhr den Fahrer eines Renault Clio. Im Zuge der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 19-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sein Fahrzeug im Straßenverkehr führte. Ein Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis auf THC an. Dem 19-jährigen Renaultfahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und mit ihm im wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme realisiert.

