Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ohne Führerschein unterwegs

Altenburg (ots)

Als die Beamten der Altenburger Polizei am Freitagnachmittag (02.07.2021) gegen 13:45 Uhr am Kleinen Teich in Altenburg den Führer eines PKW Mercedes-Benz kontrollierten, mussten diese feststellen, dass der 35-Jährige ohne Führerschein unterwegs war. Da der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, wurde seine Weiterfahrt unterbunden und er musste seine Heimreise mit einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis im Gepäck antreten.

