Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Graffiti-Schmierereien gesucht

Gößnitz (ots)

Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zu Graffiti-Schmierereien aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Bislang unbekannte Täterbeschmierten in der Waldenburger Straße in der Nacht von Freitag (02.07.2021) zum Samstag (03.07.2021) drei Bushaltestellen sowie ein Hinweisschild mit schwarzer und weißer Farbe. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Hinweise zum Täter oder Tatgeschehen nimmt die PI Altenburger Land unter der Tel. 03447 - 4710 entgegen.

